Jeremić za bojkot parlamenta, potreban konsenzus SzS

Jedan od osnivača Saveza za Srbiju (SzS), lider Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je danas da se zalaže za bojkot rada parlamenta, "jer je to najosakaćenija institucija", ali da je za takvu odluku potreban konsenzus u SzS."Takva formalna odluka u Savezu još nije doneta, ali se Narodna stranka zalaže za bojkot svih institucija, uključujući i parlament", rekao je Jeremić za televiziju N1.On je ponovio da će SzS bojkotovati sve izbore pod sadašnjim izbornim uslovima, te da bi se bojkotom stavile pod upit sve odluke koje bi donele tako izabrane institucije.Jeremić je kazao da rezultati lokalnih izbora u Lučanima nemaju legitimitet zbog uslova u kojima su održani, ali da je učešće SzS na izborima ipak imalo svrhu, jer su prikupili materijale o neregularnostima sa kojima nameravaju da izađu pred OEBS, Savet Evrope i druga međunarodna tela."Moralo bi da dođe do promene vlasti i okolnosti. Sa ovakvim izbornim uslovima, medijima, to je nemoguće, zato je opozicija konačno u potpunosti ujedinila stav", kazao je Jeremić.Jeremić je kazao da je cilj protesta "Stop krvavim košuljama" promena autoritarnog poretka u kojem trenutno žive građani Srbije i koji se agresivno, fizički obračunava sa neistomišljenicima.On je rekao da je najveća snaga protesta u tome što se ovog puta oseća jedinstvo onih koji su u politici i koji nisu, dodajući da su ljude na ulicu izveli muka i osećaj beznađa.Jeremić je rekao da SzS nije organizator protesta, ali da na njega dolaze kako bi se borili za normalnost."Borimo se i borićemo se da svako kaže svoje mišljenje. Dolazimo na protest, jer verujemo da je 'ok' boriti se za normalnost", rekao je Jeremić.On je kazao da na protest može doći svako i izraziti svoje mišljenje, te da niko iz SzS nije imao ništa protiv toga da na prvom skupu govore glumica Mirjana Karanović i košarkaški trener Duško Vujošević."Što se mene tiče dobrodošli su da govore oni i svi drugi koji žele. Nije ovo momenat za cepanje nečega, jer mi imamo esencijalni problem sa cepanjem ljudskih sloboda u Srbiji... Svako je jako dobrodošao na protest", kazao je Jeremić.On je rekao da su se pojavile informacije da bi njihovo obraćanje mogao da bude okidač za nameštene provokacije, ali da on lično nije imao udela u odluci o tome ko će na skupu govoriti.