Kingsi bolji od Nju Orleansa, dobre partije Bogdanovića i Bjelice

Beta pre 5 sati

Košarkaši Sakramenta pobedili su prošle noći na svom terenu ekipu Nju Orleansa sa 122:117, a zapaženu ulogu u pobedi Kingsa imali su Bogdan Bogdanović i Nemanja Bjelica.Bogdanović je na terenu proveo 31 minut i za to vreme je upisao 24 poena, sedam asistencija, četiri skoka i jednu ukradenu loptu, dok je Bjelica igrao minut manje i imao učinak od sedam poena, deset skokova i jednu blokadu.Najefikasniji u redovima Kingsa bio je Badi Hild sa 28 poena, dok je Vili Koli-Stajn dodao 22 uz 17 skokova.U redovima Nju Orleansa, koji je upisao četvrti poraz u nizu, najbolji je bio Džru Holidej sa 27 poena, dok je Entoni Dejvis ubacio poen manje uz šest asistencija i 17 skokova.Sakramento sada ima 18 pobeda i 15 poraza, a Nju Orleans skor 15/19.Košarkaši Golden stejta slavili su na svom terenu protiv Los Anđeles klipersa sa 129:127.Pobedu aktuelnim šampionima NBA lige doneo je 0,5 sekundi pre kraja meča Stef Kari, koji je na kraju bio i najefikasniji u pobedničkom timu sa 42 poena.Kevin Durent ga je pratio sa 35 poena i 12 skokova, Drejmond Grin je ubacio 14, a Klej Tompson 12.U ekipi Klipersa najbolji je bio Tobajas Heris sa 32 poena, dok su Danilo Galinari i Lu Vilijams postigli po 25. Srpski košrakaši Boban Marjanović i Miloš Teodosić nisu igrali.Golden stejt je upisao 23 pobedu od početka šampionata, a osmu u poslednjih deset utakmica, dok Klipersi imaju 19 trijumfa i 14 poraza.Košarkaši Memfisa su u gostima pobedili Los Anđeles lejkerse sa 107:99 i tako prekinuli seriju od pet uzastopnih poraza.Džeren Džekson je predvodio Memfis sa 27 poena, Mark Gasol je dodao 17, uz devet skokova i osam asistencija, a 17 poena ubacio je i Majk Konli.U poraženom timu najefikasniji je bio Lebron Džejms sa 22 poena, dok je Brendon Ingram dodao 20.Minesota je bila bolja od Oklahome sa 114:112, a do pobede je stigla poenima Endrjua Viginsa 14 sekundi pre kraja meča.Vigins je meč završio sa 30 poena, Karl-Entoni Tauns je dodao 18, a Robert Kovington 13 poena.Pol Džordž je bio najefikasniji u poraženom timu sa 31 poenom, ali je na kraju promašio šut za tri poena koji bi Oklahomi doneo trijumf.Košarkaši Portlanda su posle produžetka pobedili Dalas sa 121:118.Portland je do 19. pobede u sezoni predvodio Demijen Lilard sa 33 poena, a najbolje ga je pratio Džej Mekolum sa 22 poena.Najefikasniji u redovima Dalasa, koji je pretrpeo i šesti uzastopni poraz, bio je Harison Barns sa 27 poena. Dobru partiju pružio je i Luka Dončić koji je ubacio 23 poena, uključujući i trojku koja je njegovom timu donela produžetak.Košarkaši Čikaga su prvi put ove sezone vezali dve pobede, pošto su prošle noći slavili protiv Klivlenda sa 112:92, dok je Majami bio bolji od Orlanda sa 115:91.Atlanta je ranije sinoć pobedila Detroit sa 98:95, Indijana je bila bolja od Vašingtona sa 105:89, Boston je prekinuo niz od tri uzastopna poraza pobedivši Šarlot sa 119:103, dok je Bruklin savladao Finiks sa 111:103.