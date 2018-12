Partizan: Maliciozne spekulacije o statusu Mirkovića

Beta pre 1 sat

Fudbalski klub Partizan saopštio je danas da su "potpuno neumesne, nepotrebne i maliciozne sve spekulacije u vezi sa statusom trenera Zorana Mirkovića"."Fudbalski klub Partizan ima trenera prvog tima Zorana Mirkovića s važećim ugovorom do januara 2021. godine", saopštio je Partizan odgovarajući tako na medijske navode da će klub razmatrati njegov status.Mirković, kako se dodaje, zajedno s upravom Partizana ostaje "potpuno posvećen pripremi ekipe za prolećni deo šampionata"."I borbu na svim fudbalskim frontovima i činiće, kao i do sada, sve da u toj borbi Partizan bude konkurentan i sposoban za osvajanje novih trofeja", naveo je klub iz Humske."Partizan je u svim svojim segmentima jedinstven i spreman da se izbori sa svim izazovima koji ga do kraja prvenstva očekuju", zaključuje se u saopštenju Partizana.