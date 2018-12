Novi uslovi za odlazak u penziju u Srbiji od 1. januara

Кako bi se osiguranicima omogućilo da blagovremeno podnesu zahtev i ostvare pravo na penziju u skladu sa uslovima važećim u 2018. godini, sve službe PIO fonda dežuraće u subotu 29. decembra 2018. godine, od 7.30 do 12 časova, a u ponedeljak 31. decembra radiće do 18 časova. Građani koji ispunjavaju uslove za penziju po propisima koji važe u 2018, moraju da prestanu da rade najkasnije do 30. decembra ove godine, i da lično ili preporučeno...