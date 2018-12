Oblačno i hladnije vreme, mestimično slab sneg

Samo u Vojvodini će do podneva biti povremeno sunčano. Zapadni i severozapadni vetar će biti umeren, a povremeno i jak. Jutarnja temperatura biće od minus tri do dva stepena, a najviša dnevna od dva do pet stepeni Celzijusa. U Beoogradu će sutra biti umereno i potpuno oblačno, hladnije vreme. Moguć je slab sneg, uglavnom popodne i uveče. Zapadni i severozapadni vetar će biti umeren. Jutarnja temperatura biće oko nule, a najviša dnevna oko...