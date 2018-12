Sutra oblačno, ponegde sa kišom i snegom

Pre podne na severu i zapadu, a do kraja dana i u ostalim krajevima, osim na krajnjem jugoistoku, postepeno razvedravanje. Duvaće slab i umeren vetar, na istoku povremeno i jak, severozapadni. Jutarnja temperatura od minus dva do dva, najviša od tri do šest. U Beogradu jutro oblačno i suvo, od sredine dana kratkotrajno razvedravanje, a tokom noći novo naoblačenje. Vetar slab i umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura oko jedan, najviša...