Moguće povećanje kosovskog dodatka

On je rekao da država to planira kako bi Srbi na KiM imali još dece, i kako bismo im pokazali da na KiM imaju svoju budućnost. Njihovo stanje je, istakao je predsednik, sve teže, jer Priština nema nameru da ukine takse, barem do Nove godine. Ukazao je da takse i teškoće Srba na KiM u javnosti i medijima gotovo da više nisu tema. "Rekao sam ranije da tri dana ljudi ovde hoće da pričaju o Srbima na KiM, četvrti dan su umorni i važnije im je da...