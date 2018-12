Veselji: Idemo u dijalog da bi nas Srbija priznala

Predsednik kosovskog parlamenta eselji je to rekao na zajedničkoj konferenciji za novinare s predstavnicima privremenih prištinskih institucija, Hašimom Tačijem, Ramušem Haradinajem i Špend Ahmetijem, jednim od koordinatora tima za dijalog. "Odluka je vrlo jasna zašto idemo na na nastavak dijajaloga, to je proces slobode, suvereniteta, to je proces u kojem Srbija treba da nas prepozna kao državu i dobijanje statusa člana UN", rekao je...