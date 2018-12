Lejkersi pobedili Voriorse, povreda Džejmsa (VIDEO)

Beta pre 3 sata

Košarkaši Los Anđeles Lejkersa pobedili su noćas Golden Stejt sa 127:101, a utakmicu je obeležila povreda Lebrona Džejmsa u trećoj četvrtini.Džejms se u trećoj četvrtini okliznuo ispod koša Golden Stejta i povredio levu preponu. U toku dana biće obavljeni dodatni pregledi, posle kojih će biti poznato koliko će Džejms odsustvovati sa terena.On je rekao da je i ranije bio povređen, ali da mu se to dugo nije dogodilo."Za mene je prilično retko da se povredim. Dešava se, ali mi ovde imamo odlične lekare. Nisam mogao da se vratim na teren, uradićemo magnetnu rezonancu pa ćemo videti. Nikada nisam zabrinut zbog povreda", naveo je on.Džejms je odigrao 156 uzastopnih utakmica u NBA ligi. Trener Lejkersa Luk Volton rekao je da će ekipu pripremiti kao da će igrati bez Džejmsa protiv Sakramenta.Džejms je drugi put uzastopno igrao na Božić protiv Voriorsa u Orakl areni, a prošle godine izgubio je nastupajući za Klivlend. On je noćas utakmicu završio sa 17 poena, 13 skokova i pet asistencija. Kajl Kuzma bio je najefikasniji u Lejkersima sa 19 poena, a dobru partiju prikaao je i Ivica Zubac, koji je postigao 18 poena uz 11 skokova.U ekipi aktuelnog šampiona Golden Stejta najefikasniji je bio Andre Igudala sa 23 poena, Kevin Durent postigao je 21 poen, uz sedam skokova i sedam asistencija, dok je Stefen Kari dodao 15 poena.Košarkaši Hjustona pobedili su Oklahomu sa 113:109 i ostvarili sedmu pobedu u poslednjih osam utakmica. Roketse je predvodio Džejms Harden sa 41 poenom, sedam asistencija i šest skokova. On je u poslednjih sedam utakmica postigao najmanje 30 poena.Harden je postao prvi košarkaš koji je postigao najmanje 40 poena na Božić još od Kevina Durenta, koji je 2010. godine igrajući za Oklahomu postigao 44.Erik Gordon postigao je 17 poena, a Klint Kapela 16 poena za Hjuston.U ekipi Oklahome najefikasniji je bio Pol Džordž sa 28 poena i 14 skokova, dok je Rasel Vestbruk ubacio 21 poen, uz devet asistencija i devet skokova.U ostalim utakmicama Milvoki je pobedio Njujork sa 109:95, Boston je pobedio Filadelfiju sa 11:114, a Juta je bila bolja od Portlanda sa 117:96 i ostvarila petu pobedu u poslednjih šest utakmica na domaćem terenu.