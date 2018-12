Vučić: Notorna je laž da je srpska policija bila u Banjaluci (video)

Notorna je laž da policija Srbije bila u Banjaluci, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić odgovarajući na pitanje o tome da li je srpska policija pisustvovala u Banjaluci na jučerašnjem protestu protiv hapšenja Damira Dragičevića, oca ubijenog Davida. - Mi se ne mešamo u unutrašnje stvari drugih zemalja ili njihovih entiteta! Što je tikva praznija, to je bezobraznija - rekao je Vučić. On je dodao da bi to bilo "brutalno mešanje...