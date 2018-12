Vučić:Ne može se zaustaviti jačanje Srbije

"To ne kažem zato što je politički lepo da se čuje, već zato što to stvarno mislim", rekao je predsednik na svečanosti u Palati Srbija. Ukazao im je da je važno da rade, da se bore, trude i pokazuju odgovornost, kao što su činili i do sada. "Nastavite da radite onako kako ste studirali", posavetovao ih je Vučić. Ispričao je i da se seća da njegove kolege sa Pravnog fakulteta, koji su bili slabiji od njega tokom studija, ni danas ne mogu da...