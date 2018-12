Policija zaplenila 47 kilograma droge, uhapšeno pet ljudi

Uhapšeni su A.S. (50) i D.G. (45) iz Subotice, zatim S.S. (34) iz Bujanovca, i policajci iz Vranja Đ.S. (31) i S.N. (31) zbog proizvodnje i prodaje droge. Oni se sumnjiče da su od decembra prošle do decembra ove godine nabavljali na teritoriji Kosova i Metohije marihuanu u količinama od 15 do 40 kilograma, koju su transportovali na teritoriju Subotice i jednim delom prodavali, a delom krijumčarili u Mađarsku. Osumnjičeni S.S, Đ.S. i...