Vučić: Specijalci iz Srbije nisu na banjalučkim ulicama

"Reč je o notonoj laži. Niko to od nas nije tražio niti se mi mešamo u unutrašnje poslove BiH. Čudim se kako je to nekome palo na pamet. Pratimo događaje u Banjaluci, želimo da se sve završi mirno. To je sve što mogu da kažem, sve ostalo bi bilo mešanje", rekao je Vučić. U javnosti su se pojavile informacije da su u policijskim akcijama u Banjaluci učestvovali i pripadnici specijalnih snaga koji nisu iz Republike Srpske. Te informacije je...