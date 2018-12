Jedan od glavnih ciljeva predsednika SAD Donalda Trampa u 2018. bio je "izjednačiti nivo svetske trgovine". Ipak, najveći uspeh do sada mu je to što je američka polja ostavio puna velikim količinama neprodane soje. Tu soju su ranije kupovali kineski biznismeni, uglavnom kako bi njome hranili svinje. Međutim, ta izvozna ruta zaustavljena je 2018. godine zbog trgovinskog rata u koji je do sada umešana roba vredna 350 milijardi dolara. Kina je...