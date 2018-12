Oblačno i suvo, do devet stepeni

Po kotlinama i duž rečnih tokova ujutro kratkotrajna magla. Vetar slab i umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura od minus četiri do dva, najviša dnevna od četiri do devet. U Beogradu umereno do potpuno oblačno suvo i malo toplije vreme. Vetar slab i umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura oko dva, najviša dnevna oko sedam. PovolŃ�na biometeorološka situacija. Oprez se savetuje osobama sa srčanim tegobama i varirajućim krvnim...