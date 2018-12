Jeremić: Bojkot izbora ima smisla ako bi to bila jedinstvena odluka cele opozicije

Beta pre 37 minuta

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je da bojkot izbora u Srbiji ima smisla ako bi to bila jedinstvena odluka cele opozicije, te da su protesti subotom u Beogradu građanski, a da im članice Saveza za Srbiju daju logističku podršku, poput obezbeđivanja redara, saopštila je danas ta stranka."Vučić najverovatnije planira da raspiše vanredne izbore pred potpisivanje takozvanog sveobuhvatnog sporazuma Beograda i Prištine i da režim zatraži podršku naroda za taj sporazum koji neće biti predstavljen konkretno, nego kao odluka između mira i rata, a da onda te izbore pokrade u nadi da će međunarodni faktor okrenuti glavu zbog Kosova", rekao je on televiziji Al Džazira.Jeremić je kazao da će u subotu, 29. decembra, biti ispoljena najveća energija građana do sada, što je prema njegovoj oceni jasan pokazatelj da se situacija menja u poređenju sa prethodnim mesecima i godinama.On je dodao da nije od presudne važnosti ko se gde nalazi i u kojem redu šeta, jer kako je kazao svi su na protestima jednaki."Ovo su protesti mnogo veći od protesta same opozicije i možda je to jedan od razloga zbog kojih su do sada bili toliko uspešni. Narodna stranka i ostale članice Saveza za Srbiju daju logističku podršku, poput obezbeđivanja redara", rekao je Jeremić.Protesti protiv nasilja pod nazivima "Stop krvavim košuljama" i "1 od 5 miliona", održani su 8, 15, i 22. decembra u Beogradu, a novi je najavljen za subotu, 29. decembra.