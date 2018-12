Jovanov: Volim dinamične debate, žele revolucijom na vlast

"Ja sam tražio od voditeljke da me ne prekida, a ona je rekla 'branite se'. I ja sam to radio jer volim dinamične debate. Šta ja mogu, kad se bolje branim nego što me on napada. Ne mogu da budem glup da bi on ispao pametan", rekao je Jovanov za izdanje lista Blic od četvrtka i tvrdi da Lutovac izrežirao problem. On je rekao da Savez za Srbiju ovih dana pravi namerno incidente, u skupštini Vojvodine i grada Beograda. "Jasno je da sve to...