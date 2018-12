Vremenska prognoza: U četvrtak oblačno, suvo i malo toplije

BEOGRAD - U Srbiji će u četvrtak biti umereno do potpuno oblačno i suvo, u većini mesta malo toplije. Po kotlinama i duž rečnih tokova ujutro kratkotrajna magla. Vetar će biti slab i umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura od minus četiri do dva, najviša dnevna od četiri do devet stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu će biti umereno do potpuno oblačno suvo i malo toplije. Vetar slab i umeren,...