SAD: Sastao se Kongres, bez rešenja o blokadi vlade

To je dovelo do delimične blokade njenog rada, javlja Rojters. Agencija navodi da se "kongresmenima nije žurilo" i da nisu uradili ništa po pitanju blokade oko 20 odsto institucija federalne vlade. Rojters, pozivajući se na analitičare, navodi da će blokada trajati sigurno do petka, ali vrlo verovatno i u...