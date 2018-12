Palma: Od februara besplatan autobuski prevoz u Jagodini

Beta pre 1 sat

Predsednik Skupštine grada Jagodine Dragan Marković Palma izjavio je da će najkasnije od početka februara iduće godine svih građani na teritoriji tog grada imati potpuno besplatan autobuski prevoz."Poslednjih 14 godina u Jagodini se autobusom besplatno voze đaci, studenti i penzioneri. Od kraja januara ili početka februara naredne godine svi građani na teritoriji grada Jagodine imaće besplatan autobuski prevoz. Ovo je jedinstven slučaj u svetu", rekao je Marković.On je dodao da korisnicima javnog prevoza u Jagodini neće biti potrebna ni lična karta, ni mesečna karta, i poručio da i građani iz drugih gradova ako se dugo nisu vozili autobusom, mogu da "dođu do Jagodine i da se voze malo, da vide kako izgledaju" sela u tom kraju.Kako se navodi u saopštenju, Marković je na tradicionalnom novogodišnjem koktelu rekao da od besplatnog prevoza najviše koristi imaju zaposleni u preduzećima i institucijama, kao i poslodavci.Upitavši odakle pare za besplatan prevoz, Marković je rekao da je Jagodina jedini grad u Srbiji gde članovi gradskog veća ne primaju platu i po tom osnovu na godišnjem nivou štede 18 miliona dinara, te da ima i drugih ušteda."Mi smo jedini grad u Srbiji gde odbornici ne primaju ni dnevnice ni plate, a to je godišnja ušteda od 12 miliona dinara. Mi smo jedini grad u Srbiji koji nema komunalnu policiju, a to bi bio trošak od 28 miliona dinara za godinu dana. Mi smo jedini grad u Srbiji gde članovi raznoraznih komisija i nadzornih odbora ne primaju ništa", rekao je Marković.On je dodao i da funkcioneri u Jagodini sami sebi plaćaju račune za mobilne telefone, te da samo načelnici i direktori imaju pravo do 2.000 odnosno 1.200 dinara, dok preko tog iznosa plaćaju iz džepa, kao i da nema plaćanja "kafanskih računa" iz javnih prihoda.Marković je rekao da je i nameštaj u njegovoj kancelariji star 15 godina i da on "sedi na hoklici".Svečanosti je prisustvovao i ministar spoljnih poslova Srbije i Markovićev koalicioni partner Ivica Dačić koji je ocenio da na novogodišnjem koktelu u Jagodini prisustvuje više ljudi neko što neke opozicione partije imaju članova.Dačić je rekao da se na kraju godine može reći da je 2018. uspešno završena što se tiče spoljne politike Srbije i borbe za odbranu državnih i nacionalnih interesa."Uspeli smo da vratimo pitanje Kosova i Metohije na dnevni red na način da se ne može doneti trajno rešenje bez saglasnosti Srbije. Takođe, uspeli smo da 12 zemalja povuče priznanje jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova i time smo pokazali da ta stvar nije završena i pokazali smo da su pravda i istina jači od sile", rekao je Dačić.