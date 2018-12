Uhapšen zbog pretnji Tanji Vojtehovski, za drugim potraga

On je osumnjičen da je sa dva naloga putem društvene mreže „Tviter" uputio pretnje novinarki Tatjani Vojtehovski. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. Po nalogu nadležnog tužilaštva, zbog krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti podneta je krivična prijava i protiv 45.godišnjeg muškarca, državljanina BiH, za kojim je raspisana potraga. On je takođe osumnjičen da...