Podignuta optužnica protiv brazilskog iscelitelja

Više od 300 žena svedočilo je o njegovim zločinima, navodi Rojters, podsećajući da se on nalazi u pritvoru od početka decembra. Među žrtvama je i njegova ćerka, koja je izjavila da je on zlostavljao devojčice starosti od 10 do 14 godina, nazvavši ga pritom "monstrumom", prenosi AP. Teješerija de Farija, poznat kao Žoao de Deus, postao je poznat u javnosti po svojim "psihičkim operacijama" i tvrdi da može da izleči razna...