Vučić o Radoičiću: Mislite da sam lud i glup i da lažem?

Iz Specijalnog tužilaštva je prethodno navedeno da zajedno sa kosovskom policijom rade na utvrđivanju uloge "biznismena" i potpredsednika Srpske liste u slučaju ubistva lidera GI SDP. "Istražuju ulogu... Zar nisu istražili? Zar on već nije ubica? Šta sad istražuju? Zar on nije ubica? Pa mene su ubedili mnogi da je on ubica. Kako sad u Prištini istražuju njegovu ulogu? A već su ga unapred osudili mnogi mediji, političari i Rada sa Savskog...