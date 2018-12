Aleksandar Džikić više nije trener Budućnosti

Beta pre 4 sata

Košarkaški klub Budućnost objavio je danas da Aleksandar Džikić više nije trener crnogorske ekipe."Budućnost se u prethodnom periodu suočila sa svim izazovima koje sa sobom nosi zahtevno učešće u Evroligi, kao i ABA ligi. Imajući u vidu da je iza nas turbulentan period koji nisu pratili očekivani rezultati, ciklus promena koji je započet dovođenjem novih igrača i ozbiljnog pojačanja ekipe je neminovno doveo do odluke o promeni šefa stručnog štaba", navodi se u saopštenju Budućnosti.Džikić je smenjen dan posle poraza od Bajern Minhena u Evroligi, a pre utakmice sa Crvenom zvezdom u derbiju kola ABA lige.Budućnost je navela da je to bila "veoma teška odluka" jer je Džikić zaslužan za "istorijski šampionski pehar i osvajanje ABA lige, učešće u Evroligi i brojne uspehe kluba, sjajne rezultate i utakmice koje će se dugo pamtiti"."Mi u Upravnom odboru, kao i kompletan tim, naši navijači i celokupna crnogorska sportska javnost, razvili smo posebnu emociju prema treneru Džikiću. Osvojio je ne samo šampionsku titulu, već i simpatije publike, koja mu je to uvek nedvosmisleno pokazivala", dodaje se u saopštenju.Crnogorski klub je zahvalio Džikiću na predanom i profesionalnom radu, kao i ostvarenim rezultatima i poželeo mu je sreću i uspeh u nastavku karijere."Hvala treneru Džikiću na veoma korektnoj saradnji i iskrenom trudu i nastojanjima da sa svojim timom ostvaruje rezultate dostojne dugogodišnje tradicije našeg kluba. Trener Aleksandar Džikić će uvek će biti deo Budućnosti", piše u saopštenju Budućnosti.Novi trener biće imenovan narednih dana, a Budućnost će protiv Crvene zvezde u nedelju voditi član stručnog štaba Đorđe Adžić.