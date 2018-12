Ljajić: Rekonstrukcija Vlade ili izbori što pre

Beta pre 3 sata

Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić izjavio je danas da nije pristalica čestih izbornih ciklusa, ali da bi voleo da se izbori, ili rekonstrukcija Vlade, desi što pre."Voleo bih da se to desi što pre, čini mi se kasno je i prekosutra, a kamoli za godinu dana", zaključio je Ljajić.On je za TV Prva ponovio da se ne povlači iz politike, ali da neće biti ministar u Vladi Srbije ako dođe do njene rekonstrukcije, ili do novih izbora.On je naveo i da želi da nastavi da se bavi politikom i da će se možda u nekom trenutku vratiti u Vladu Srbije, kao i da će 2019. godina biti "izborna ili predizborna".