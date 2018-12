Radno vreme prodavnica i pijaca za praznike

Beta pre 1 sat

Prodavnice većih trgovinskih lanaca u Srbiji za vreme novogodišnjih i božićnih praznika radiće po izmenjenom radnom vremenu.U ponedeljak, 31. decembra prodavnice Delez Srbija (Maksi supermarket, ShopGo i Tempo) radiće do 18 časova.

U utorak, 1. januara 2019. radiće samo Maksi supermarket (Svetogorska 7) od 12 do 18 časova u Beogradu, kao i na Zlatiboru i Kopaoniku.

Na Badnje veče, 6. januara prodavnice Delez Srbija biće otvorene do 18 časova, a za Božić, 7. januara 2019. radiće samo Maksi supermarketi na Zlatiboru i Kopaoniku.Trgovine Lidl Srbija će 31. decembra raditi skraćeno, od 8 do 18 časova, a 1. januar će biti neradan.U sredu, 2. januara, Lidl će raditi uobičajeno, od 8 do 22 časa. Na Badnji dan radno vreme će biti skraćeno i prodavnice će biti otvorene od 8 do 18 časova, a Božić, 7. januar će biti neradan.I trgovine Idea i Roda će 31. decembra raditi skraćeno, do 18 časova, osim radnji Idea Dorćol i Idea London koje će raditi po uobičajneom radnom vremenu. Za radnje Rode neradni je 1. janaura, a tog dana neće raditi ni radnje Idea osim Idea Dorćol, Idea London i Idea na Zlatoboru i Kopaoniku.U nedelju, 6. januara Idea i Roda će raditi do 18 časova, osim Idee na Kopaoniku koja će raditi uobičajeno. Neradni je 7. januar, izuzimajući prodavnice Idea Zlatobor koja će raditi od 8 do 15 časova i Idea Kopaonik koja će raditi prema redovnom radnom vremenu.Zelene pijace u Beogradu će 31. decembra raditi uobičajeno, od 6 do 19 časova, a neće raditi 1. i 7. januara.