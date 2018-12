Sutra oblačno s padavinama, do osam stepeni

Najniže temperature od -2 do tri, a najviše dnevne od tri do osam stepeni. I u Beogradu će sutra biti oblačno, povremeno sa slabom kišom, i temperaturama od tri do pet stepeni. U Srbiji se i narednih dana očekuje oblačno vreme s padavinama. Prestanak padavina se očekuje u novogodišnjoj noći. Od srede se očekuje hladnije vreme. Biometeorološka prognoza za nedelju, 30. decembar 2018: Usled očekivanih biometeoroloških prilika tegobe su moguće...