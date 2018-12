Gujon: Srbi mogu da računaju na našu bratsku pomoć

On je rekao da mu je juče bilo teško kada je ostavio volontere na administrativnom prelazu Jarinje, kada su oni ušli na Kosovo, a on ostao. "Četrnaest godina u to vreme svaki put ulazim na KiM, tamo dočekujem Novu godinu, Božić, to je pola mog života, navikao sam se na to i na prijatelje koje viđam svake godine na KiM, a ove godine ne mogu", rekao je Gujon u jutarnjem Dnevniku RTS. Kako kaže, nije mu lako, ali je najbitnije da se pružanje...