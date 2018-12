Vučić: U Srbiji niko nikog neće vrteti na ražnju

Beta pre 5 sati

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je Srbija demokratska zemlja u kojoj neće dozvoliti "da neko nekog vrtu na ražnju"."U Srbiji koju ja vodim niko nikoga neće vrteti na ražnju, pobediće Srbija pristijonih i odgovornih ljudi", kazao je Vučić i dodao da "neko prasence za ražanj može za 1. maj" ali ne i ljudi.Vučić je to izjavio upitan kako ocenjuje stanje u medijima, ozbirom da se u poslednjih nekoliko dana pretilo novinarima, da je skinuta emisija, ali i da je priveden novinar Duško Milinović zbog pretnji na tviteru poslaniku Vladimiru Đukanoviću.Na to pitanje Vučić je prvo od novinarke zatražio da objasni zašto je priveden, a kad ona to nije htela da učini, Vučić je kazao - "Rekao mu je između ostalog- vepru jedan pećićemo te na ražnju"."Vi smatrate da kada nekome kažete da će te ga peći na ražnju, da je to lep govor, da je to u redu, to se goni po službenoj dužnosti i ja to najoštrije osuđujem", kazao je Vučić.Tokom koferencije je od svojih zaposlenih više puta tražio da mu dostave tačanu poruku novinara Milinkovića na Tviteru kako bi mogao da je pročita građanim Srbije.Pošto je tačan poruka pronađena, Vučič je pročitao, a potom upitao da li su takve pretnje demokratija.Vučić je kazao i da su privedeni sve osobe koje su putem društvenih mreža pretili novinarki Tatjani Vojtehovski, ali da nisu privedeni napadači na novinarku Studija B Barbaru Životić.Dodao je i da se "ne meša u emisije", kao ni u to ko ih napušta i zašto ih napušta.Nudim opoziciji izborePredsednik je kazao da opoziciji u Srbiji nudi izbore računajući da će na njima moći da pokažu koliko su "moćni i snažni"."Ja im nudim izbore. Računam, kad su tako moćni i snažni, da žele izbore. To je valjda prirodni zahtev opozicije - da hoćete izbore. Ne mislite valjda da postoji neko drugo mesto gde ljudi treba da broje svoje ideje, planove, programe i sve drugo", kazao je Vučić novinarima u Predsedništvu Srbije.Vučić je opoziciji poručio da ako hoće izbore, onda će ih imati."Ako hoće izbore, izbora ima. Ako neće izbore, takođe je sve dobro... Šetnje, protesti, to je u redu i to podržavamo uvek", kazao je Vučić.On je rekao da broj učesnika protesta pod sloganima "Stop krvavim košuljama" i "Jedan od pet miliona" može egzaktno da se prebroji, ali da nije suština u tome, već da treba gledati šta još može da se uradi za Srbiju, a ne da se nepotrebno gubi energija na "nevažne sadržaje" koji ne zaslužuju pažnju.Jedan od novinara konferenciji zatražio je od predsednika da prokomentariše izjavu lidera Narodne stranke Vuka Jeremića za list "Blic" u kojoj Jeremić, kako je preneo, govori da se Vučić ponaša iracionalno, jer je vidno narušenog zdravlja, a na šta mu je Vučić odgovorio: "Hvala mu na tome"."Vidno narušeno zdravlje, u redu. Ja mislim da to sve najbolje govori o moralu čoveka koji je te reči izgovorio. Ja više nemam šta da dodam", rekao je Vučić i dodao da "ljudi neretko najbolje o sebi govore" i to "mnogo bolje, nego opisujući nekog drugog".Jeremić je za današnji Blic odgovarajući na pitanje kako tumači izjavu predsednika da je spreman da sluša građane koji protestuju, ali ne i ljude iz opozicije, odgovorio da to "nije u domenu racionalnog"."Vučić je, nažalost, čovek vidno narušenog zdravlja - u njegovoj glavi se dešavaju burna previranja, i ne bi se reklo da on nešto po tom pitanju preduzima", rekao je Jeremić.Želim građanima u ekonomskom smislu jednako dobru narednu godinu, kao što je bila 2018.Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestito je danas građanima Novu 2019. godinu poželevši im da im "u ekonomskom smislu bude jednako dobra" kao 2018. godina."Ne verujem da ćemo u svojoj istoriji naći ovoliko ekonomskih uspešnih godina, da nam rast bude preko četri odsto, suficit u budžetu će biti viši od 300 miliona evra, plate i penzije da se ubrzano povećavaju, na tome moramo da radimo još više", rekao je Vučić na konferenciji u Beogradu.Dodao je da građanima želi mir, stabilnost i svakome ličnu sreću."Želim vam mnogo dobrog i još više rada neko u prethodnim godinama", poručio je predsednik.