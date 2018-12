Vučić: U Srbiji niko nikada neće nikoga "vrteti na ražnju"

Na pitanje novinara kako gleda na atmosferu koja se kreira u društvu u poslednje vreme, uključujući skidanje nekih emisija sa programa, privođenje novinara, Vučić je uzvratio kontrapitanjem: "Koji je novinar priveden, onaj koji je pretio (Vladimiru) Đukanoviću da će ga vrteti na ražnju?" "Mislite da je to lep govor, mislite da je to u redu? Da li je to demokratja, to je to za šta se zalažete - ''fašitički vepru na ražnju ćeš se peći'' ",...