"Na korak smo do povratka lista Mirosavljevog jevanđelja"

Vukosavljević je za današnje "Novosti" naveo da se u kontaktima sa ministrom kulture Rusije došlo do rešenja koje je u interesu obe strane. "U našem Narodnom muzeju nalazi se sedam slika Nikolaja Reriha koje su dospele između dva svetska rata. Pošto Rusija naredne godine u Moskvi otvara muzej sa imenom ovog slikara, razgovaramo da se velike vrednosti dvaju naroda vrate kući. I na korak smo do tog važnog događaja", kazao je Vukosavljević. On...