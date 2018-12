Oluja napravila "vatreni šou" njima je već stigla nova godina: Milion ljudi u sidnejskoj luci na spektakularnom dočeku (video)

Oko milion ljudi u prepunoj sidnejskoj luci u najvećem gradu Australije, dočekalo je Novu godinu u spektakularnoj proslavi uz vatromet i soul muziku, prenosi AP. Navodi se da je ovo bio jedan od najsloženijih vatrometa u istoriji Australije, izveden u zlatnim, ljubičastim i srebrnim tonovima koji su pulsirali uz pesmu "You Make Me Feel Like A Natural Women" čuvene pevačice Arete Frenklin, koja je preminula u avgustu. AP navodi da je za...