Beograd: Jedan mladić upucan, drugi izboden

"Obojica povređenih muškaraca su prevezeni u Urgentni centar", kažu u Hitnoj pomoći. Do ranjavanja iz vatrenog oružja došlo je oko 7.15 sati u kafiću "Dilema" na Adi Huji, kada je muškarac star 24 godine upucan u glavu. Sa teškim povredama glave i mozga prevezen je na reanimaciju Urgentnog centra. Nešto posle devet sati došlo je do još jednog incidenta, kada je mladić star oko 25 godina uboden nožem u predelu grudnog koša. Do ubadanja je došlo...