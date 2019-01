Vučić: Uradili smo mnogo dobrih stvari za Srbiju

On je naglasio da tu pre svega misli na to da je Srbija iz minusa ušla u visoki plus, da je iz deficita budžeta ušla u suficit, da se smanjuje javni dug na mesečnom nivou, nezaposlenost smanjena s 26 posto na 11,3 odsto, a plate i penzije rastu. "To smo uspeli zahvaljujući građanima Srbije, njihovoj veri u teške reforme, a ne u laka, obično lažna obećanja", rekao je Vučić u novogodišnjem intervjuu za Espreso.rs. On podsetio da je Srbija za...