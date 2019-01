Kako su svetske prestonice dočekale Novu godinu (VIDEO)

London, Pariz, Berlin ušli su noćas u Novu godinu uz velike vatromete, kao i pojačane mere bezbednosti na ulicama.

Britanci su u Novu godinu ušli uz tradicionalan zvuk Big Bena, iako je sat bio ugašen već više od godinu dana zbog radova na obnovi kule, prenosi AP. #London's night sky lit up to welcome 2019 on #NYE pic.twitter.com/vfy8wuZ5yu — Ruptly (@Ruptly) 01. јануар 2019. Parižani i turisti okupili su se u Aveniji Jelisejska Polja da proslave novogodišnju noć, pod jakim merama bezbednosti. Antivladin pokret "Žuti prsluci" prethodno je pozvao ljude...