Stiže prvi novogodišnji sneg, a sa njim i ledeni dani

Vetar će biti slab i umeren, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od minus tri do jedan stepen, najviša dnevna od dva do četiri stepena. Tokom noći između 1. i 2. januara doći će do novog naoblačenja sa severa. I u Beogradu će 1. januara biti potpuno oblačno i suvo, uz slab i umeren vetar, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura biće oko jedan, a najviša dnevna oko četiri stepena. Prema prognozi u sredu, 2. januara...