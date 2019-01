Đoković u četvrtfinalu turnira u Dohi

Beta pre 2 sata

Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale turnira u Dohi, pošto je večeras u drugom kolu posle preokreta pobedio Mađara Martona Fučoviča u tri seta, 4:6, 6:4 i 6:1.Đoković je do druge pobede u isto toliko duela došao posle 121 minuta igre.Srpski teniser će u četvrtfinalu turnira u Dohi igrati protiv boljeg iz duela između Rusa Andrea Rubljeva i Gruzijca Nikoloza Basilašvilija.Fučovič je prvom teniseru sveta u prvih sat i po vremena pružio jak otpor, koji je Đoković tek u finišu drugog seta uspeo da probije.Sve do 10. gema drugog seta Đoković nije uspevao da dođe do brejk lopte, da bi potom ušao u seriju od pet uzastopnih gemova, kojom je praktično rešio pitanje pobednika.