EPS: Ispunili smo planove u 2018. godini

Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić izjavio je da je "Elektroprivreda Srbije" (EPS) je u 2018. godini ispunila planove i povećala proizvodnju i da je u narednoj godini planirano da ukupna proizvodnja električne energije u Srbiji bude uvećana za četiri odsto, na 40 milijardi kilovat-časova, navodi se u saopštenju EPS-a.Antić je tokom obilaska utovarne stanice u Vreocima, sa koje se ugalj iz rudarskog basena "Kolubara" prugom doprema do Termoelektrana "Nikola Tesla" (TENT), ocenio da je ukupna energetska situacija u Srbiji potpuno stabilna i da je snabdevanje svim ključnim energentima za građane i privredu obezbeđeno."U okviru EPS-a na kopovima, u 'Kolubari' i Kostolcu, u narednoj godini planirana je proizvodnja uglja od oko 38 miliona tona, što je za 1,5 odsto više nego 2018. godine. Vlada Srbije i Ministarstvo rudarstva i energetike podržaće i zaposlene u EPS-u da bi se ostvario ambiciozni cilj bruto proizvodnje od oko 40 teravat-časova električne energije. U Srbiji su u proizvodnju ušli i kapaciteti iz energije vetra, ali ipak ključ stabilnosti našeg energetskog sistema leži u proizvodnji EPS-a u termosektoru", naveo je Antić.On je kazao da će u 2019. godini jedna od najvažnijih stvari biti finansiranje i početak aktivnosti na projektu odsumporavanja u TENT-u B, izgradnja nove termolektrane "Kolubara B" i ocena njene opravdanosti, i da bi do kraja 2020. godine trebalo da se završi novi blok B3 u Kostolcu.V.d. direktora EPS-a Milorad Grčić kazao je da je EPS proizveo struje za 1,2 odsto više nego u 2017. godini, kao i da je to preduzeće dobilo dozvolu za vetropark u Kostolcu."Velika vest za EPS je da je poslednjeg dana prošle godine, dobijena energetska dozvola za izgradnju vetroparka u Kostolcu. Veoma smo srećni da se tako završila 2018. godina i očekujemo da će izgradnja tog vetroparka početi u trećem kvartalu 2019. godine", rekao je Grčić i svim zaposlenim u EPS-u čestitao novogodišnje praznike.