Jeremić: Rusija podržava Srbiju, ali Putin prezire Vučića

Beta pre 52 minuta

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić je ocenio da se vlast u Srbiji "potpuno servilno odnosi prema Zapadu" i da je njen odnos prema Rusiji "licemeran i neiskren, uprkos podršci koju Moskva pruža Beogradu", saopštila je danas ta stranka.

"Zato (predsednik Rusije Vladimir) Putin gaji lični prezir prema (predsedniku Srbije Aleksandru) Vučiću, što je u više navrata pokazao načinom na koji je sa njim pred kamerama razgovarao u Moskvi. Putin u Vučiću s punim pravom vidi sve karakterne osobine (predsednika Crne Gore) Mila Đukanovića i zbog toga mu uopšte ne veruje", kazao je Jeremić.

On je za portal Srbin.info naveo da uspostavljanje i promena vlasti na prostoru Balkana se "nikada u istoriji nisu dogodili u potpunosti izolovano od stranog faktora".

"Kombinovana snaga unutrašnjeg i spoljnog pritiska promeniće i ovu korumpiranu vlast", kazao je Jeremić.

Jeremić je naveo da rešavanje statusa Kosova nije "premestio iz Ujedinjenih nacija u Evropsku uniju", te da će njegov status ostati regulisan isključivo rezolucijom Saveta bezbednosti UN 1244 sve dok zvanična Srbija ne odluči suprotno, na primer tako što potpiše "nekakav sporazum o 'razgraničenju' sa Albancima".

On je dodao da je Vučić došao u situaciju u kojoj će mu se u 2019. godini "tražiti da preda mnogo više od onoga što je planirao". "Ako dopustimo Vučiću da počini veleizdaju time što će potpisati sporazum koji omogućuje Kosovu članstvo u UN, to neće biti poslednja stvar koju će on biti spreman da preda zarad opstanka na vlasti. Nakon toga ide pokušaj razvlašćivanja Republike Srpske u okviru Bosne i Hercegovine, pa integracija Srbije u NATO", ocenio je Jeremić.

Komentarišući proteste "Jedan od pet miliona", koji se od prošlog meseca održavaju u Beogradu, Jeremić je naveo da su u pitanju "i građanski i nacionalni protesti".

"Protesti su prevazišli pobunu političke opozicije. Protestuju svi kojima je dosta ovakve vlasti. Ljudi su šetali i u Kuršumliji, a verujem da će uskoro demonstracije prerasti u svenarodni pokret koji će odneti zlo koje nas je snašlo", rekao je Jeremić.