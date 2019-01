Drecun: Ove godine moguće postizanje kompromisnog rešenja sa Prištinom

Beta pre 5 sati

Predsednik skupštinskog Odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun izjavio je danas da novonastale okolnosti na međunarodnom planu ukazuju na to da se ove godine može očekivati postizanje kompromisnog rešenja Beograda i Prištine što bi sprečilo stvaranje "velike Albanije"."Mislim da postoji mogućnost da ova godina bude prelomna u smislu da se postigne kompromisno rešenje kosmetskog problema u smislu da nemamo granice 'velike Albanije' na vrhu Kopaonika, odnosno na Jarinju. Mislim da je moguće", kazao je Drecun za Radio-televiziju Srbije.On je rekao da je moguće očektivati postizanje kompromisnog rešenja Beograda i Prištine bez obzira na to što EU očekuju izbori jer "iza ovog pokušaja da se problem reši kompromisom stoje SAD i one sebi neće dozvoliti luksuz da inicijativa predsednika (SAD Donalda) Trampa prođe bez rezultata"."Ako ne dođe do kompromisa, ubrzo ćemo imati stvaranje 'velike Albanije'", kazao je Drecun.Prema njegovim rečima, svi u Srbiji treba da shvate da je ovo prelomni trenutak i da se ne sme napraviti istorijska greška poput onih koje su činjene u minulim periodima."Stvaranje 'velike Albanije' je tu, ono se odvija pred našim očima. Ne smemo da previdimo. S jedne strane imamo snažan put Kosova ka ujedinjenu sa Albanijom i taj proces unutrašnjeg brisanja granica što je zamišljena 'velika Albanija'", kazao je Drecun.Govoreći o predstojećoj poseti ruskog predsednika Vladimira Putina Srbiji, Drecun je istakao da je za Srbiju izuzetno važna podrška Rusije i da će se razgovarati o koracima koje treba preduzeti."Rusija nam pruža kontinuiranu podršku u sprečavanju zaokruživanja međunarodnog kapaciteta samoproglašene države (Kosovo). Biće razgovarano o koracima koje treba preduzeti u narednom periodu", kazao je Drecun.