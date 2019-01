Vulin: Redefinisati politiku prema EU, treba li nam ovakva EU

Beta pre 42 minuta

Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je danas da je više puta predlagao predsedniku Aleksandru Vučiću da Srbija "redefiniše" svoju politiku prema Evropskoj uniji (EU) zbog "duplih aršina" koje primenjuje prema Srbiji, i zato što ne reaguje na "stvaranje velike Albanije", ali da za to nije dobio njegovu podršku.

"Ponovo tražim da razmislimo da li nam treba takva EU, da li nam treba ovakva politika, ili da promenimo svoju političku poziciju prema EU", rekao je Vulin, nakon otvaranja renoviranog heliodroma Vojno medicinske akademij (VMA), navodeći da to zavisi od Vučića.

Ako, rekao je Vulin, EU neće da "zaustavi stvaranje velike Albanije, treba da promenimo svoju poziciju prema njoj".

Kada se, rekao je Vulin, uvedu takse od sto odsto EU kaže da ih Albanci malo smanje da će se nastaviti dijalog Beogradi Prištine i "stavljaju nas u isti koš".

Vulin je rekao da je zbog takvog odnosa više puta predlagao Vučiću da Srbija promeni svoju politiku prema EU i da do sad nije imao njegovu podršku ali da je na njemu da pita.

Vulin je reko da je stvaranje "velike Albanije", "zlo" koje vodi u sukob ne samo sa Srbima već i drugima na Balkanu.

"A EU ćuti, pozivam je da progovori", rekao je Vulin, navodeći da je Vučić jedini lider na Balkanu koji se iskreno zalaže za regionalnu stabilnost.

Vulin je negirao navode Vojnog sindikata Srbije da su pripadnici Vojske Srbije platu primili sa računa Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine, napominjući da se sva plaćanja obavljaju preko državnog trezora.Ne može Ministarstvo odbrane da uplati nekom platu sa svog računa, trezor je taj koji to radi, rekao je Vulin.Vulin je naglasio da će uvek nazivati ratnog komandanta Srebrenice Nasera Orića "ratnim zločincem i kriminalcem", komentarišući tako pretnje smrću sa jednog bloga koje su uputili "islamisti zbog takvih njegovih reči.On je rekao da svakodnevno dobija pretnje, neke i od državljana Srbije kojima se ne sviđa politika koju zastupa."Na to se naviknete i ne obraćate pažnju, neću se promeniti", rekao je Vulin.Govoreći o heliodromu VMA, on je rekao da je u njegovo opremanje uloženo 25 miliona dinara, ali "ni danar iz budzeta" već iz donacije i zahvalio Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Srbije na tome.Vulin je rekao da je to najsavremeniji heliodrom u Srbiji, može da primi sve vrste hilikoptera, noću i danju, u svim vremenskim uslovima, kao i da će biti dovoženi i civilni pacijenti.Jačanjem vojske jača i Srbija, rekao je Vulin, pozivajući socijalno odgovorne da donacijama pomažu slične poduhvate.