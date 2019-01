BEOGRAD - U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno, hladno i vetrovito, mestimično sa snegom. U nižim predelima zapadne, centralne i juzne Srbije formiranje, a na planinama manje povećanje visine snežnog pokrivača, vejavica i snežni nanosi, saopštio je RHMZ. U Timočkoj Krajini suvo. Vetar umeren i jak, severozapadni. Najniža temperatura od -5 do 0 stepeni, a najviša u većini mesta od -2 do 0, na istoku do 4 stepena. I u...