Sutra hladno, oblačno uz slab sneg

Duvaće slab i umeren vetar, severozapadni. Najniža temperatura kretaće se od minus devet do minus tri stepena Celzijusa a najviša od minus četiri do dva stepena. U Beogradu se sutra očekuje hladno, umereno do potpuno oblačno vreme, uz mogućnost provejavanja slabog snega. Duvaće slab i umeren, severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od minus sedam do minus četiri stepena a najviša oko minus dva stepena Celzijusa. U Srbiji će do utorka...