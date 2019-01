Klizavo i hladno: Najviša dnevna temperatura od minus 4 do dva stepena

Danas se očekuje hladno vreme, umereno do potpuno oblačno, uz provejavanje slabog snega, uglavnom na severu, zapadu i jugozapadu uz manje povećanje visine snežnog pokrivača. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od -9 do -3, a najvisa od -4 do 2 stepena Celzijusa. I u Beogradu hladno, umereno do potpuno oblačno, uz mogućnost provejavanja slabog snega. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od -7 do -4 ,...