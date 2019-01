Danas hladno i oblačno, uz slab sneg

Vetar slab, a najniža temperatura biće od -9 do -3 stepena, najviša od -4 do 2 C. U Beogradu se očekuje hladno, umereno do potpuno oblačno, uz mogućnost provejavanja slabog snega. Najniža temperatura od -7 do -4 C, najviša oko -2 C. Prema prgonozi za narednih sedam dana, u Srbiji se do utorka očekuje hladno vreme. U jutarnjim satima mraz će biti slab i umeren, a početkom sledeće nedelje jak. Najviša dnevna temperatura u većini mesta biće...