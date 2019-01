Lendejlova majstorija za rapsodiju u "Pioniru" VIDEO

Partizan je gubio pred kraj utakmice, ali sjajnom igrom Aleksa Renfroa uspeo da priđe gostima i da dođe do vođstva. Ipak, Antabija Voler je pogodio i crno-beli su bili u neprijatnoj situaciji. Voler je pogodio na četiri sekunde do kraja, a u napad Partizana krenuo je Aleks Renfro. Amerikanac je krenuo u prodor, a zatim je na 0,4 sekunde do kraja dobio faul, koji je načinio Đorđe Drenovac. Prekršaj koji je sviran istog momenta prouzrokovao...