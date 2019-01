Vulin: Kada neko nema šta da zameri, odmah počne da laže

On je odbacio tvrdnje o lošem stanju u Ministarstvu i Vojsci. "Vojska nikada nije imala tako visoke plate. To su plate koje su više nego pre smanjenja. Naravno da to nije dovoljno, treba uvek više raditi. To je dobra vest za vojnike, kao što je dobra vest da će se nastaviti sa radom na poboljšanju materijalnog položaja svih pripadnika", rekao je Vulin gostujući u Jutarnjem programu RTS-a. On je dodao da predsednik Aleksandar Vučić insistira...