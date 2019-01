Vučić: Da je do partije, već bih raspisao izbore, ali...

"Od mnogo faktora će zavisiti. Redovni izbori su 2020. godine, ali svaki put kad postoji sumnja u legitimnost vlasti važno je da se ta sumnja otkloni", rekao je Vučić, odgovarajući na pitanje novinara o tome da li će biti raspisani izbori i koji će faktori uticati na to. Orden bi bio velika čast, ali to je Putinova odluka Vučić je rekao da nema potvrdu da će dobiti orden Aleksandar Nevski i da je to nešto čemu odlučuje predsednik Rusije, ali...