Telekom kupio još dva kablovska operatora

To je u intervjuu za "Blic" rekao koordinator za internet i multimediju "Telekom Srbija grupe" i direktor Mtela Vladimir Lučić koji dodaje da očekuju da se u prvom kvartalu ove godine završe i te akvizicije. Kako je rekao, kupovina kablovaca je uslov za realizaciju razvojne strategije "Milion plus", kojom treba da dođu do više od milion korisnika televizije i interneta. Kupovinom je dobijeno 120.000 novih internet i televizijskih korisnika...