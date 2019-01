Danas ledeni dan

U ostalim delovima zemlje biće oblačno, mestimično sa slabim snegom, osim u Negotinskoj Krajini gde će biti suvo. Po podne će doći do prestanka padavina i delimičnog razvedravanja. Vetar slab i umeren severozapadni, na istoku i u planinskim predelima povremeno jak, po podne u slabljenju. Jutarnja temperatura od -8 do -4 C, najviša dnevna od -6 do 0, u Negotinskoj Krajini oko 1 C. U Beogradu će jutro biti oblačno, pre podne će doći...